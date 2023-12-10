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11:52, 10 декабря 2023Россия

Опубликовано наставление от Путина всем бойцам на СВО

Президент России Путин заявил, что нужно беречь военных в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге, что в зоне специальной военной операции нужно беречь российских военных. Наставление всем бойцам от главы государства в зоне специальной военной операции (СВО) публикует в Telegram журналист Павел Зарубин.

«Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать», — заявил Путин в личной беседе с Жогой. Он также поинтересовался, какое настроение у военных в зоне боевых действий, на что получил ответ «очень хорошее».

Ранее Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО.

В ходе общения с Героями России в Кремле 8 декабря он также отметил, что поразился подвигами бойцов на специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.

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