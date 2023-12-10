Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 10 декабря 2023Россия

Путин встретится с судьями и посетит один из российских регионов

Путин на следующей неделе встретится с судьями и посетит один из регионов РФ

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в большой пресс-конференции и Прямой линии в объединенном формате, а также встретится с судьями Конституционного суда (КС РФ) и посетит один из регионов страны, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопросы журналистов и других россиян глава государства ответит 14 декабря, начиная с 12:00, а встреча в КС традиционно пройдет в ежегодно отмечающийся 12 декабря День Конституции страны.

Помимо этого, говорится в анонсе, Путин на неделе проведет совещание с членами совета безопасности России и посетит пока неназванный регион страны.

В пятницу, 8 декабря, стало известно, что Владимир Путин примет участие в предстоящих в России президентских выборах в качестве кандидата. Глава государства сказал, отвечая спикеру парламента ДНР Артему Жоге, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины насчет русских

      Стало известно о глобальном дефиците пороха

      «Динамо» упустило победу над «Факелом» в матче РПЛ

      Лавров высказался о дальнейшей работе на посту главы МИД России

      Путин встретится с судьями и посетит один из российских регионов

      Лавров назвал главный результат военных действий на Украине

      Лавров заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль

      Премьер Израиля выразил Путину недовольство по позиции России

      В США раскрыли преимущество России перед Украиной на фронте

      В России оценили возможный бойкот Украиной Олимпийских игр-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости