Путин встретится с судьями и посетит один из российских регионов

Путин на следующей неделе встретится с судьями и посетит один из регионов РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в большой пресс-конференции и Прямой линии в объединенном формате, а также встретится с судьями Конституционного суда (КС РФ) и посетит один из регионов страны, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопросы журналистов и других россиян глава государства ответит 14 декабря, начиная с 12:00, а встреча в КС традиционно пройдет в ежегодно отмечающийся 12 декабря День Конституции страны.

Помимо этого, говорится в анонсе, Путин на неделе проведет совещание с членами совета безопасности России и посетит пока неназванный регион страны.

В пятницу, 8 декабря, стало известно, что Владимир Путин примет участие в предстоящих в России президентских выборах в качестве кандидата. Глава государства сказал, отвечая спикеру парламента ДНР Артему Жоге, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение.