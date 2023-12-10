Судью матча «Динамо» назвали свистуном

Бывший тренер «Динамо» Силкин назвал свистуном арбитра матча РПЛ с «Факелом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал судью матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» Рафаэля Шафеева. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал арбитра свистуном. «Очень жалко, что у нас такие судьи и комментаторы. Как можно ставить такие пенальти? Команда летит, тратит деньги, выходит на поле», — заявил он. Силкин добавил, что «Динамо» незаслуженно потеряло очки.

10 декабря «Динамо» упустило победу над «Факелом». Встреча прошла в Воронеже и завершилась вничью со счетом 1:1. Первым ворота соперников поразил нападающий москвичей Ярослав Гладышев. Форвард Максим Максимов спас хозяев от поражения, реализовав пенальти на 79-й минуте.

«Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 32 очками. В активе «Факела» 21 очко и 11-я строка в таблице.