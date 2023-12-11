Британские санкции против РФ пообещали сохранить и после украинского конфликта

Британские власти намерены и после окончания украинского конфликта оставить в силе действующие санкции, чтобы не допустить «восстановления военных возможностей России», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.

Выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне чиновница указала, что ограничения «не будут отменены в тот же день и продолжат действовать».

Как стало известно сегодня же, 11 декабря, кабмин Великобритании создаст новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России. С февраля 2022 года Лондон внес в черный список около 1800 российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму, превышающую 23 миллиарда долларов.

Действующее британское правительство консерваторов имеет слабые шансы остаться у власти по итогам парламентских выборов, предстоящих, по некоторым данным, уже весной 2024 года. В связи с этим группа депутатов от партии, как пишут СМИ, пытается вернуть на пост премьера экс-главу кабинета Бориса Джонсона, интригуя против действующего главы правительства Риши Сунака при помощи так называемого «адвент-календаря дерьма».