Четырех украинских военнослужащих осудили за обстрел гражданских домов

В ДНР четырех украинских военных приговорили за обстрел гражданских домов

В Донецкой народной республике (ДНР) к срокам от 19 до 21 года лишения свободы приговорили четырех украинских военнослужащих. Об этом в понедельник, 11 декабря, Ленте.ру рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 24 по 28 февраля 2022 года осужденные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находясь в селе Широкино Волновахского района произвели обстрел осколочно-фугасными минами села Саханка. В результате чего пострадали восемь объектов гражданской инфраструктуры и погрузчик, водитель которого был ранен.

В отношении осужденных расследовалось уголовное дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества.

