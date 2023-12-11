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19:50, 11 декабря 2023Силовые структуры

Четырех украинских военнослужащих осудили за обстрел гражданских домов

В ДНР четырех украинских военных приговорили за обстрел гражданских домов

Фото: Прокуратура ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) к срокам от 19 до 21 года лишения свободы приговорили четырех украинских военнослужащих. Об этом в понедельник, 11 декабря, Ленте.ру рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с 24 по 28 февраля 2022 года осужденные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находясь в селе Широкино Волновахского района произвели обстрел осколочно-фугасными минами села Саханка. В результате чего пострадали восемь объектов гражданской инфраструктуры и погрузчик, водитель которого был ранен.

В отношении осужденных расследовалось уголовное дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества.

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      Владимир Седов
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