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08:50, 11 декабря 2023Мир

Число региональных конфликтов в 2023 году достигло максимума за 30 лет

IISS: 183 региональных конфликта в 2023 году стали максимальным числом за 30 лет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2023 году по всем мире произошло 183 региональных конфликта. Это максимальное число конфликтов, которые происходили в рамках одного года за последние 30 лет, следует из данных Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS), с которыми ознакомился Bloomberg.

В исследовании подчеркивается, что для современного глобального конфликтного ландшафта характерна такая черта, как неразрешимость. В ряде случаев пагубную роль играют негосударственные вооруженные формирования.

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      Александра Синицына
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