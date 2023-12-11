Число региональных конфликтов в 2023 году достигло максимума за 30 лет

IISS: 183 региональных конфликта в 2023 году стали максимальным числом за 30 лет

В 2023 году по всем мире произошло 183 региональных конфликта. Это максимальное число конфликтов, которые происходили в рамках одного года за последние 30 лет, следует из данных Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS), с которыми ознакомился Bloomberg.

В исследовании подчеркивается, что для современного глобального конфликтного ландшафта характерна такая черта, как неразрешимость. В ряде случаев пагубную роль играют негосударственные вооруженные формирования.