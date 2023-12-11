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16:19, 11 декабря 2023Мир

Датский посол вызван в МИД из-за провокационных высказываний о России

МИД сообщил, что вызвал посла Дании Хеннингсена из-за провокационных заявлений
Якоб Хеннингсен

Якоб Хеннингсен. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен был вызван в здание МИД из-за его провокационных заявлений в датских средствах массовой информации в адрес работы иностранных компаний на российской территории. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие оценки российской экономики и правовых основ нашего государства, недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации... Констатировано, что основной ущерб работе в России иностранных компаний, включая датские, наносят антироссийские санкции ЕС и США», — говорится в сообщении.

1 сентября Дания потребовала сократить персонал российского посольства до такого же количества, как и посольство королевства в Москве. «Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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      Виктория Кондратьева
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