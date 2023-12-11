ЕК подтвердила согласование законодательства по активам России
Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер подтвердил планы ЕК по согласованию 12 декабря законодательства по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС). Его слова передает ТАСС.
«Коллегия Еврокомиссии утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального банка», — отметил Мамер.
Ранее стало известно, что ЕС утвердит законопроект об использовании средств от российских активов, которые были заморожены из-за санкций.
Предположительно, в ближайшее время Украина не получит деньги из-за сомнений глав Франции, Германии и Бельгии. Согласно информации, законопроект будет озвучен 12 декабря, за два дня до саммита лидеров 27 стран Евросоюза. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы о материальной и военной помощи Киеву, а также судьба заявки Украины на вступление в ЕС.