ООН упустила в соглашении по климату важный для спасения планеты пункт

В проекте документа COP28 не оказалось пункта об отказе от ископаемого топлива

В новом проекте итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) не оказалось пункта о полном отказе от ископаемого топлива, который считается важным для спасения планеты от последствий глобального потепления. Документ опубликовал секретариат Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК).

В проекте есть формулировка о сокращении потребления и производства ископаемого топлива ради достижения углеродной нейтральности (полной компенсации эмиссии углекислого газа) к 2050 году. Однако о полноценном отказе от самых вредных для окружающей среды источников энергии речи не идет — этот момент авторы документа упустили.

Всего в проекте соглашения перечислены восемь мер, которые сторонам Конвенции предлагают принять для сокращения выбросов парниковых газов. Среди них — отказ от использования угля и ограничение строительства угольных электростанций, утроение мощности возобновляемых источников энергии в мире и удвоение среднегодовых темпов повышения энергоэффективности к 2030 году, развитие возобновляемой и ядерной энергетики, сокращение выбросов от автомобилей и скорейший отказ от «неэффективных субсидий на ископаемое топливо».

Ранее человечеству предрекли проигрыш в гонке за спасение планеты от последствий глобального потепления. Председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что мир не получил результаты, которые должны быть достигнуты к настоящему моменту. Решить проблему сможет только полный отказ от ископаемого топлива, считает он.