Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:43, 11 декабря 2023Из жизни

Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

Американка едва не распрощалась с жизнью, потому что приняла инфаркт за грипп

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Американка рассказала о том, как приняла симптомы инфаркта за грипп и едва не распрощалась с жизнью. Об этом сообщает Business Insider.

В марте 2022 года 46-летняя Дженна Таннер, мать двоих детей, ощутила легкое покалывание в груди во время уборки дома. С начала года в ее семье грипп сменялся COVID-19, и она вместе с детьми постоянно ездила в больницу. Поэтому уставшая женщина подумала, что причина недомогания — в очередной вирусной инфекции, и не стала относиться к этому слишком серьезно. Таннер продолжила заниматься домашними делами, которые накопились за несколько месяцев, несмотря на плохое самочувствие. В последующие несколько дней боль в груди стала заметнее, однако мысль об очередном визите к врачу была непереносимой.

На третий день после появления симптомов Таннер ощутила внезапную необходимость присесть, когда пылесосила. Она была дома одна, и, немного отдохнув, пошла в свой кабинет, но, дойдя до него, потеряла сознание. Упав на пол и очнувшись, женщина ощутила сильнейшую боль в груди, как будто сквозь ее тело прошел электрический разряд. Таннер поняла, что это сердечный приступ, потому что на ее груди «как будто сидел слон». Ее вырвало, и какое-то время она не могла двигаться. Однако, подумав о своем 10-летнем сыне, который первым должен был вернуться домой, американка нашла в себе силы доползти до телефона и позвонить мужу.

Материалы по теме:
«Хочешь закосить!» У российского рядового выявили рак в последней стадии. Теперь его не могут уволить из-за одной ошибки
«Хочешь закосить!»У российского рядового выявили рак в последней стадии. Теперь его не могут уволить из-за одной ошибки
21 января 2023
«Было ощущение, что все против меня» Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
«Было ощущение, что все против меня»Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
23 октября 2021

Медики успели на место вовремя. Выяснилось, что у Таннер заблокирована левая коронарная артерия. Обычно в таких случаях проводят операцию на открытом сердце, но состояние женщины было недостаточно стабильным. Поэтому сначала врачи установили кардионасос через артерию в паху, чтобы возобновить приток крови к сердцу и лишь после этого провели операцию.

Сейчас Таннер продолжает реабилитацию. Пережитый опыт заставил ее внимательнее относиться к своему здоровью и больше ценить жизнь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Муж британки рассказал, что в последние месяцы перед родами ее живот почти не увеличился, поэтому они даже не думали о возможной беременности.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Тяжелораненые бойцы из России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне

      В Корее арестовали уехавшего в начале СВО россиянина за выращивание конопли

      Сразу несколько актеров отказались вести премию «Золотой глобус»

      Водителя автобуса объявили в розыск из-за попытки изнасилования школьницы

      Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье

      Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

      Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

      Дом в российском городе заволокло паром из прорвавшейся трубы

      Легенда советского хоккея объяснил безголевую серию Овечкина

      Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости