Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

Американка едва не распрощалась с жизнью, потому что приняла инфаркт за грипп

Американка рассказала о том, как приняла симптомы инфаркта за грипп и едва не распрощалась с жизнью. Об этом сообщает Business Insider.

В марте 2022 года 46-летняя Дженна Таннер, мать двоих детей, ощутила легкое покалывание в груди во время уборки дома. С начала года в ее семье грипп сменялся COVID-19, и она вместе с детьми постоянно ездила в больницу. Поэтому уставшая женщина подумала, что причина недомогания — в очередной вирусной инфекции, и не стала относиться к этому слишком серьезно. Таннер продолжила заниматься домашними делами, которые накопились за несколько месяцев, несмотря на плохое самочувствие. В последующие несколько дней боль в груди стала заметнее, однако мысль об очередном визите к врачу была непереносимой.

На третий день после появления симптомов Таннер ощутила внезапную необходимость присесть, когда пылесосила. Она была дома одна, и, немного отдохнув, пошла в свой кабинет, но, дойдя до него, потеряла сознание. Упав на пол и очнувшись, женщина ощутила сильнейшую боль в груди, как будто сквозь ее тело прошел электрический разряд. Таннер поняла, что это сердечный приступ, потому что на ее груди «как будто сидел слон». Ее вырвало, и какое-то время она не могла двигаться. Однако, подумав о своем 10-летнем сыне, который первым должен был вернуться домой, американка нашла в себе силы доползти до телефона и позвонить мужу.

Медики успели на место вовремя. Выяснилось, что у Таннер заблокирована левая коронарная артерия. Обычно в таких случаях проводят операцию на открытом сердце, но состояние женщины было недостаточно стабильным. Поэтому сначала врачи установили кардионасос через артерию в паху, чтобы возобновить приток крови к сердцу и лишь после этого провели операцию.

Сейчас Таннер продолжает реабилитацию. Пережитый опыт заставил ее внимательнее относиться к своему здоровью и больше ценить жизнь.

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