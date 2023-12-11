Курьер пригрозил клиентке расправой из-за плохого отзыва

SCMP: в Китае курьер пригрозил отравить клиентку из-за плохого отзыва

В Китае доставщик еды пригрозил расправой жительнице провинции Фуцзянь из-за плохого отзыва. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщина оставила негативный отзыв о работе курьера из-за того, что он не вовремя привез еду, а также оставил заказ у порога квартиры, не уведомив ее об этом. Узнавший о плохом отзыве доставщик пришел в ярость и начал угрожать клиентке. Он утверждал, что подсыплет крысиный яд в ее следующий заказ и отравит ее. Кроме того, он сломал дверной замок женщины и размахивал перед ней длинной палкой, которую держал в руках.

Шокированная клиентка сразу обратилась в службу доставки и сообщила о произошедшем. Менеджер заставил курьера просить прощения за свое поведение и передал через него письмо с извинениями от организации. Компания также выплатила женщине компенсацию за поврежденный дверной замок.

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