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19:38, 11 декабря 2023Спорт

Легенда советского хоккея объяснил безголевую серию Овечкина

Борис Михайлов объяснил безголевую серию хоккеиста Овечкина в НХЛ напряжением

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов объяснил безголевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

Михайлов посчитал, что во всем виновато психологическое напряжение. «Когда забудет про то, что надо забивать, тогда у него пойдет. Если бы он не был в форме, его бы не ставили», — заявил он. Чемпион добавил, что Овечкину стоит забросить лишь одну шайбу, чтобы почувствовать вкус побед.

В сезоне-2023/2024 Овечкин повторил личный антирекорд по матчам без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард не может забить в десяти играх подряд.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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      Анастасия Борисова
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