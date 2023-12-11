МИД России назвал вето США причиной продолжения конфликта в Газе

МИД России осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Палестине

Министерство иностранных дел России осудило США за вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Палестине. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В ведомстве прокомментировали голосование в Совбезе ООН 8 декабря по принятию проекта резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

МИД назвал вето США причиной продолжения конфликта и катастрофических разрушений. В ведомстве процитировали слова постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, заявившего, что противостояние продолжится «не по ошибке, а по решению».

В сообщении отмечается, что подготовленный Объединенными Арабскими Эмиратами проект резолюции менее чем за 24 часа получил поддержку большинства государств — членов ООН, соавторами выступило 102 страны. В ходе состоявшегося 8 декабря голосования в СБ 13 делегаций выступили «за», Великобритания воздержалась.

Ранее официальный представитель председателя Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Моника Грейли заявила, что чрезвычайная спецсессия, посвященная ситуации вокруг сектора Газа, возобновится во вторник, 12 декабря. По ее словам, инициаторами стали постпред Египта при ООН Усама Махмуд Абдельхалек Махмуд, а также постпред Мавритании Сиди Мохамед Лагдаф.