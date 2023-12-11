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12:19, 11 декабря 2023Ценности

Модель Перминова раскрыла свои секреты красоты

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова раскрыла секреты своей красоты. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала в размещенном видео 37-летняя манекенщица продемонстрировала зону декольте, лежа на кушетке в косметологическом кабинете. При этом видно, что специалист делает звезде инъекции.

«Вот именно так должна выглядеть биоревитализация — как ювелирная работа. Ни одного синячка, и при этом столько проколов, так редко кто колет», — рассказала она, признавшись, что не обезболивает кожу перед процедурой.

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Помимо этого, знаменитость показала снимок, на котором видно, что в области живота тоже присутствуют многочисленные проколы. «Мы скоро уже улетаем на каникулы, активно готовлюсь к солнцу. На неделе буду колоть на все лицо и декольте плазму с "Мэлсмон", чтобы предотвратить пигментацию», — заключила она.

В ноябре Перминова раскрыла способ добиться идеальных ягодиц. Звезда подчеркнула, что в первую очередь заботится о своем здоровье.

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      Екатерина Ештокина
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