Модель Перминова раскрыла свои секреты красоты

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова раскрыла секреты своей красоты. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала в размещенном видео 37-летняя манекенщица продемонстрировала зону декольте, лежа на кушетке в косметологическом кабинете. При этом видно, что специалист делает звезде инъекции.

«Вот именно так должна выглядеть биоревитализация — как ювелирная работа. Ни одного синячка, и при этом столько проколов, так редко кто колет», — рассказала она, признавшись, что не обезболивает кожу перед процедурой.

Помимо этого, знаменитость показала снимок, на котором видно, что в области живота тоже присутствуют многочисленные проколы. «Мы скоро уже улетаем на каникулы, активно готовлюсь к солнцу. На неделе буду колоть на все лицо и декольте плазму с "Мэлсмон", чтобы предотвратить пигментацию», — заключила она.

В ноябре Перминова раскрыла способ добиться идеальных ягодиц. Звезда подчеркнула, что в первую очередь заботится о своем здоровье.