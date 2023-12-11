Mash: омбудсмен Москалькова восстанавливается после операции на колене

Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой провели операцию на колене. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации и издания, омбудсмену сделали эндопротезирование правого коленного сустава. Операция прошла успешно и сейчас Москалькова восстанавливается после нее. Однако, пишет канал, у нее сохраняются болезненные ощущения в ноге.

Чтобы предотвратить образование тромбов, Москальковой прописали постельный режим и терапию препаратами для разжижения крови, выяснил Mash.

Ранее стало известно, что омбудсмена поместили в травматологию в Москве. Врачи допустили, что при осложнении они могут привести к серьезным патологиям.

Москалькова сообщила, что попала в больницу, 5 декабря. Омбудсмен назвала госпитализацию плановой и поблагодарила всех, кто за нее переживал.