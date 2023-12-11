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12:59, 11 декабря 2023Наука и техника

Синтезированы наночастицы против меланомы

PNAS: синтезированы липидные наночастицы для вакцины против меланомы

Фото: Steve Southon, University of Toronto / phys.org

Ученые Университета Торонто синтезировали новую ионизируемую липидную наночастицу, которая обеспечивает доставку в мышечные ткани матричной РНК (мРНК), обеспечивающей мощные иммунные реакции. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) помогут в разработке экспериментальной вакцины против рака кожи меланомы.

Липидные наночастицы (ЛНЧ) используются в терапии на основе мРНК, включая мРНК-вакцины против COVID-19. Однако многие конструкции LNP могут непреднамеренно привести к значительной экспрессии мРНК в нецелевых тканях и органах, что приводит к излечимым, но нежелательным побочным эффектам.

Новая липидная наночастица, получившая название изо-A11B5C1, демонстрирует исключительную эффективность доставки мРНК в мышечные ткани, а также минимизирует непреднамеренную трансляцию мРНК в таких органах, как печень и селезенка. Она вызывает более низкий гуморальный иммунный ответ, который обычно является ключевым для современных вакцин, ориентированных на активацию антител, но все же вызывает сопоставимый клеточный иммунный ответ, направленный против опухолей.

По словам ученых, открытие бросает вызов общепринятым представлениям и предполагает, что высокая эффективность трансфекции иммунных клеток может быть не единственным путем к разработке эффективных мРНК-вакцин против рака.

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      Александр Еникеев
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