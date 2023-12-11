Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:37, 11 декабря 2023Спорт

Панарин превзошел рекорд Гретцки в НХЛ

Панарин превзошел рекорд Гретцки по домашним играм с очками со старта сезона НХЛ

Фото: Danny Wild / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошел рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Лос‑Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата (4:1). Россиянин продлил серию по домашним играм с набранными очками со старта сезона до 11. Таким образом, он обошел поэтому показателю Гретцки.

Панарин в текущем сезоне провел 26 матчей в регулярном чемпионате. Россиянин забросил 16 шайб и сделал 22 результативных передачи.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

      Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте и дважды сорвал куш

      Израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости