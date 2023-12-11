Панарин превзошел рекорд Гретцки в НХЛ

Панарин превзошел рекорд Гретцки по домашним играм с очками со старта сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошел рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Лос‑Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата (4:1). Россиянин продлил серию по домашним играм с набранными очками со старта сезона до 11. Таким образом, он обошел поэтому показателю Гретцки.

Панарин в текущем сезоне провел 26 матчей в регулярном чемпионате. Россиянин забросил 16 шайб и сделал 22 результативных передачи.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.