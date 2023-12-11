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21:09, 11 декабря 2023Бывший СССР

Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу на Украину

Поляки фурой перегородили дорогу на Украину на КПП Дорогуск — Ягодин

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу в сторону Украины возле контрольно-пропускного пункта (КПП) Дорогуск — Ягодин, который ранее были вынуждены разблокировать по требованию местного муниципалитета. Об этом в понедельник, 11 декабря, в своем Telegram-канале сообщил телеканал ТСН, сопроводив новость видеозаписью с места событий.

На опубликованных кадрах можно услышать, как голос за кадром жалуется, что автоперевозчики из Польши «специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает». Украинские водители заявили, что им не дают проехать под предлогом, что фура, перегородившая путь, сломалась.

Ранее в этот же день сообщалось, что Украина смогла договориться с Польшей разблокировать границу. 11 декабря должны были открыть пункт пропуска Ягодин — Дорогуск, 12 декабря — КПП Рава-Русская, а затем снять блокаду с остальных пунктов пропуска.

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      Варвара Кошечкина
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