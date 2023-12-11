Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 11 декабря 2023Наука и техника

Смартфоны научились делиться данными с экстренными службами

Android Central: смартфоны поделятся данными о пользователе во время звонков 911

Фото: Onur Binay / Unsplash

Android-смартфоны научили делиться данными о пользователях во время звонков в экстренные службы. Об этом сообщает издание Android Central.

Система работает на основе RapidSOS, которую теперь поддерживает Android. Пользователю необходимо заполнить определенную информацию о себе, которая будет передаваться в автоматическом режиме диспетчерам во время совершения звонков в экстренные службы — например, по номеру 911.

Владелец смартфона может указать свой возраст, вес, группу крови, аллергии и прочие данные. «Эта информация доступна для использования до отправки и до прибытия служб реагирования. Это экономит много времени, потому что мы уже знаем, на что отвечаем и что нам нужно», — рассказала директор центра экстренной помощи городской пожарной охраны Балтимора Тенеа Реддик.

Чтобы начать делиться данными с экстренным службами, нужно заполнить анкету в настройках смартфона. Для этого следует открыть приложение «Личная безопасность», а затем активировать переключатель «Доступ к информации для экстренных случаев». Представители RapidSOS уточнили, что функция работает на всех Android-смартфонах, но может быть недоступна в ряде регионов.

В декабре 2022 года Apple расширила поддержку функции спутниковой связи Emergency SOS за пределами Северной Америки. Опция, позволяющая отправлять сообщения экстренным службам вне зоны действия сотовой связи, появилась в Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как они работают?

      Смартфоны научились делиться данными с экстренными службами

      Популярная певица появилась на публике в пиджаке на голое тело

      Великобритания поставит на Украину два минных тральщика

      Женщинам назвали лучшие позы для гарантированного яркого оргазма

      Почти половина жителей США возмутились чрезмерными тратами на Украину

      В МИД РФ заявили о единственном сценарии для завершения конфликта на Украине

      В США призвали склонить Украину к мирным переговорам

      В МИД России рассказали о проработке вопроса о трибунале для руководства Украины

      Генерал ВСУ раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости