Смартфоны научились делиться данными с экстренными службами

Android Central: смартфоны поделятся данными о пользователе во время звонков 911

Android-смартфоны научили делиться данными о пользователях во время звонков в экстренные службы. Об этом сообщает издание Android Central.

Система работает на основе RapidSOS, которую теперь поддерживает Android. Пользователю необходимо заполнить определенную информацию о себе, которая будет передаваться в автоматическом режиме диспетчерам во время совершения звонков в экстренные службы — например, по номеру 911.

Владелец смартфона может указать свой возраст, вес, группу крови, аллергии и прочие данные. «Эта информация доступна для использования до отправки и до прибытия служб реагирования. Это экономит много времени, потому что мы уже знаем, на что отвечаем и что нам нужно», — рассказала директор центра экстренной помощи городской пожарной охраны Балтимора Тенеа Реддик.

Чтобы начать делиться данными с экстренным службами, нужно заполнить анкету в настройках смартфона. Для этого следует открыть приложение «Личная безопасность», а затем активировать переключатель «Доступ к информации для экстренных случаев». Представители RapidSOS уточнили, что функция работает на всех Android-смартфонах, но может быть недоступна в ряде регионов.

В декабре 2022 года Apple расширила поддержку функции спутниковой связи Emergency SOS за пределами Северной Америки. Опция, позволяющая отправлять сообщения экстренным службам вне зоны действия сотовой связи, появилась в Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.