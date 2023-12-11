Раскрыты самые популярные новогодние подарки у россиян

Селлер Wildberries Трифонов: россияне активно покупают одежду к Новому году

Наставник в сфере электронной коммерции и действующий селлер маркетплейса Wildberries Евгений Трифонов раскрыл самые популярные новогодние подарки, которые выбирают россияне. Соответствующий материал публикует издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, с приближением Нового года начинает расти спрос на искусственные елки, гирлянды, мишуру. Помимо этого, сотрудник Wildberries заявил, что популярностью пользуются игрушки, электронику, бытовую технику, товары для дома и кухни.

«Например, наборы посуды и белья, дозаторы для бытовой химии, а также различные категории одежды. Также граждане активно покупают сувениры, упаковку и все, что имеет потенциал стать подарком», — рассказал он.

При этом специалист подчеркнул, что многие предприниматели за ноябрь и декабрь делают выручку, которая сопоставима со всеми оставшимися месяцами в году. «Спад продаж начинается с последних чисел декабря и длится где-то до 2-3 января, так как маркетплейсы не успевают доставить товар до Нового года. А далее большинство граждан отдыхают, им не до покупок», — пояснил он.

Ранее в декабре россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. Так, 12 процентов респондентов назвали худшими презентами предметы одежды. Среди них — носки, халаты, свитеры, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами.