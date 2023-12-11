Россиянки вышли на митинг с плакатом «нет абортов — нет секса»

В Казани прошел митинг против запрета абортов

В Казани прошел митинг против запрета абортов. Об этом сообщает сетевое издание «116.ру».

На одном из снимков, изначально опубликованных Telegram-каналом Sota, участницы мероприятия держат в руках плакаты с надписями «дети должны быть желанными» и «нет абортов — нет секса».

По данным издания, проведение пикета было согласовано городскими властями. Мероприятие прошло без происшествий.

В последнее время в ряде российских регионов частные клиники отказались от проведения абортов. Разработку аналогичного запрета по всей России планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Помимо этого, власти ряда регионов захотели запретить склонение к аборту.

В Совете Федерации заявили, что по пути запрета абортов власти России не пойдут. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина выступила против ограничения проведения абортов. Аборт — личное дело женщины и семьи, подчеркнула она.

