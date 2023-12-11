Российский боец рассказал об экономии ВСУ на дронах

Боец бригады «Север-V» Турок: ВСУ переделывают дроны-камикадзе ради экономии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради экономии стали переделывать дроны-камикадзе, которые можно использовать единожды, в беспилотники, возвращающиеся к оператору. Об этом рассказал командир антидронового подразделения бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным Турок, передает РИА Новости.

По словам бойца, российские военные подбили FPV-дрон, который работал со сбросом — сбрасывал снаряд на противника.

«Это семидюймовый дрон, которые раньше использовались как ударные, теперь они их используют как дроны со сбросами, чтобы экономить свою технику, которой не хватает», — рассказал Турок.

Ранее Минобороны России сообщило, что оператор российского беспилотника сбил украинский дрон типа «Баба-яга» под Артемовском. Военный заметил аппарат, возвращаясь после проведения воздушной разведки. Дрон возвращался в расположение украинских подразделений после сброса боеприпасов.