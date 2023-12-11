Российский хоккеист рассказал о нежелании жить на Манхэттене

Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин рассказал о забирающем энергию Манхэттене

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о нежелании жить на Манхэттене. Его слова приводит Sport24.

«За последние четыре года на Манхэттене был раза четыре, не считая игр. Я особо не вижу манхэттенскую жизнь. Не нравится. Это очень энергозатратный город, забирает энергию», — поделился он. Голкипер заявил, что предпочитает более спокойную жизнь, поэтому ему очень нравится на Лонг-Айленде.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/2021. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей.

Ранее российский нападающий «Сент-Луис Блюс» Павел Бучневич рассказал о жизни в Нью-Йорке во время выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс». «Я постоянно ездил в Бруклин в русскую баню типа Сандунов. Заходишь — такой трехэтажный мат стоит!» — вспомнил он.