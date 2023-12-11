СБУ прокомментировала убийство Кивы

СБУ прокомментировала убийство экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала в Telegram убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье.

В ведомстве отметили, что СБУ проводит много успешных операций, которые несут «заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины».

«[Глава СБУ Василий] Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно ответят за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом — по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова», — сказано в сообщении.

О смерти экс-депутата стало известно 6 декабря. Киву ранили выстрелом в грудь, а затем убили выстрелом в голову.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что убийством Кивы президент Украины Владимир Зеленский еще раз доказал, что он террорист.