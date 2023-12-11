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21:43, 11 декабря 2023Спорт

Семин выбрал лучшего российского тренера

Юрий Семин выбрал Юрана из «Нижнего Новгорода» лучшим тренером половины РПЛ

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выбрал лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) первой половины сезона-2023/2024. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Свой выбор Семин остановил на наставнике клуба «Пари Нижний Новгород» Сергее Юране. «Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», — заявил он.

В последнем туре перед зимней паузой «Нижний Новгород» проиграл петербургскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 0:1.

Юран возглавил «Нижний Новгород» в апреле 2023 года. После 18 матчей РПЛ команда располагается на девятом месте, набрав 24 очка. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

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      Анастасия Борисова
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