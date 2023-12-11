Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 11 декабря 2023Мир

Словакия решила добиться запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины

Такач: Словакия добивается от ЕК запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Словакия решила добиться от Еврокомиссии (ЕК) запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, принимающий участие в заседании профильного Совета Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

«Мы добиваемся решения [о запрете ввоза украинской сельхозпродукции] на европейском уровне», — сказал он.

По его словам, вместе со Словакией за это выступают еще четыре государства восточной части блока, которые находятся ближе к Украине. При этом министр отметил, что Словакия поддерживает транзит сельхозпродукции с Украины через территорию ЕС в третьи страны, однако чтобы она не оседала в объединении. Сейчас 80 процентов украинского экспорта остается в странах ЕС, добавил Такач.

По его словам, словацкое правительство в одностороннем порядке уже ранее запретило ввоз в республику украинского зерна и некоторых других видов сельхозпродукции.

Ранее в парламенте Словакии Украину назвали не готовой к переговорам о членстве в ЕС. Для этого ей необходимо пройти еще очень длинный путь, заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      Путин ввел массовую выплату только для живущих вне Москвы

      В Чечне пожаловались не нехватку денег в бюджете

      Стали известны детали поездки Путина в один из российских регионов

      Кучма прокомментировал отказ Сената США передать помощь Украине

      В Киргизии сообщили о зарождении своего военно-промышленного комплекса

      ЕК подтвердила согласование законодательства по активам России

      Популярный российский блогер объяснил причину отказа от платьев и юбок

      Следователи показали видео с задержанным за подрыв мопеда в Феодосии

      В России оценили медийный эффект поставок зерна в Африку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости