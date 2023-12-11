Словакия решила добиться запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины

Такач: Словакия добивается от ЕК запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины

Словакия решила добиться от Еврокомиссии (ЕК) запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, принимающий участие в заседании профильного Совета Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

«Мы добиваемся решения [о запрете ввоза украинской сельхозпродукции] на европейском уровне», — сказал он.

По его словам, вместе со Словакией за это выступают еще четыре государства восточной части блока, которые находятся ближе к Украине. При этом министр отметил, что Словакия поддерживает транзит сельхозпродукции с Украины через территорию ЕС в третьи страны, однако чтобы она не оседала в объединении. Сейчас 80 процентов украинского экспорта остается в странах ЕС, добавил Такач.

По его словам, словацкое правительство в одностороннем порядке уже ранее запретило ввоз в республику украинского зерна и некоторых других видов сельхозпродукции.

Ранее в парламенте Словакии Украину назвали не готовой к переговорам о членстве в ЕС. Для этого ей необходимо пройти еще очень длинный путь, заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

