Стало известно о «камне преткновения» для новых антироссийских санкций Европы

Импорт стали из России назвали «камнем преткновения» для 12-го пакета санкций ЕС

Европейские дипломаты рассказали журналистам о том, что вопрос продления льгот на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), о котором попросила Чехия, стал «камнем преткновения» при согласовании очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС .

Как стало известно изданию Politico, на которое ссылается агентство, продлить до 2028 года истекающее в конце 2024-го разрешение на льготные поставки продукции НЛМК, альтернативу которой не могут найти в Чехии, предлагается в связи с тем, что российская сталь необходима для автомобилестроения — ключевой отрасли экономики страны.

В материале отмечается, что вопрос планируется урегулировать в ближайшее время, а обсуждение новых санкций «идет в верном направлении».

Евросоюз ввел санкции против российской стали еще в марте 2022 года. В рамках 11-го пакета санкций в июне 2023-го появилось требование к компаниям-импортерам товаров из железа и стали из третьих стран. Их обязали предоставлять доказательства того, что ресурсы поступают не из России.

Ранее стали известны подробности о готовящемся 12-м пакете санкций Евросоюза. В конце ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на его одобрение на последнем в нынешнем году заседании министров иностранных дел государств сообщества, которое пройдет 11 декабря.