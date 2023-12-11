Россиян призвали отказаться от некоторых вредных для зубов продуктов

Продукты с кислотами, например, ягоды, свежевыжатые соки ухудшают здоровье зубов, разъедая их эмаль, предупредил стоматолог-хирург, пародонтолог, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов. В беседе с «Лентой.ру» он призвал россиян отказаться от этих и некоторых других продуктов, вредных для зубов.

По словам врача, фруктовые кислоты делают зубную эмаль шершавой. Из-за этого на ней активнее скапливается налет, а счистить его намного труднее, чем с гладкой поверхности. Также кислоты, понемногу разъедая эмаль, делают ее тоньше, а следовательно — уязвимой перед образованием кариеса.

Кислоту содержат разные продукты, в том числе и полезные, например, цитрусы, ягоды, фрукты, свежевыжатые соки. Присутствует она и в соусах, маринадах, консервах

Магомед Дахкильгов стоматолог-хирург, пародонтолог

Богатые углеводами продукты также не лучшая пища для тех, кто хочет сохранить здоровье зубов, продолжил Дахкильгов. Картофель, макароны, хлебобулочные изделия плохи тем, что их частицы прилипают к зубам и плохо вычищаются. Застрявшие остатки пищи создают идеальные условия для размножения вызывающих кариес бактерий, объяснил стоматолог.

Чем меньше в рационе сладкого — тем лучше. Сахар — все тот же углевод, пища для бактерий, которые вырабатывают разрушающие эмаль и вызывающие воспаление десен кислоты Магомед Дахкильгов стоматолог-хирург, пародонтолог

В заключение собеседник «Ленты.ру» посоветовал минимизировать в рационе количество ярко окрашенных продуктов: соусов, чая, зелени, ягод, какао, шоколада. Они, по словам стоматолога, не разрушают зубы, но портят цвет эмали. Но самым опасным для здоровья зубов врач назвал алкоголь. «Сахар, кислоты и пищевые красители в одном стакане. Так что чем меньше алкоголя — тем крепче зубы», — предупредил Дахкильгов.

Ранее стоматолог-гигиенист Дамир Усманов раскритиковал популярное средство отбеливания зубов. Он призвал с осторожностью использовать полоски для отбеливания зубов.

