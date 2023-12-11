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19:08, 11 декабря 2023Путешествия

Стюардесса показала способ подогрева еды на борту и восхитила подписчиков

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании показала простой способ подогрева еды на борту без микроволновой печи и восхитила подписчиков. Своим лайфхаком она поделилась в TikTok, на видео обратило внимание издание The Irish Sun.

В коротком ролике бортпроводница по имени Джейд Наоми (Jade Naomi) кладет контейнер с едой в мусорный пакет и завязывает его на узел. Затем она наливает кипяток из чайника в другой мусорный пакет, кладет туда завернутую еду, еще раз завязывает и убирает все в металлический ящик. Через 35-40 минут стюардесса достает контейнер с горячими макаронами и наслаждается трапезой.

«В самолетах у нас нет духовок и микроволновок В основном, наша еда бывает холодной, при таком образе жизни иметь горячий обед — это настоящее благословение», — пояснила Наоми.

Бортпроводница также добавила, что она использует этот метод только для разогревания своей еды, а не блюд, предназначенных для пассажиров.

Пользователи в комментариях похвалили находчивость стюардессы. «Я собираюсь использовать этот трюк», «Это умно», — написали они.

Ранее бывшая стюардесса нашла необычный способ успокоить детей во время полета на самолете и восхитила своих подписчиков. Она посоветовала путешественникам брать с собой в ручную кладь малярный скотч, чтобы с его помощью развлекать детей.

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      Марина Черняк
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