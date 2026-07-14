Блогер Стас Васильев заявил, что рэпер Kyivstoner называл украинцев и русских братьями

Популярный украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев), который, по данным ФСБ России, причастен к подготовке теракта в Московской области, называл русских и украинцев братьями. Об этом в эфире радио Sputnik заявил блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!».

Блогер отметил, что у него с Kyivstoner есть общие друзья. «Его все-таки с Россией связывает много что. (...) Kyivstoner всегда говорил, что нацизма на Украине нет, что это все российская пропаганда, что русские и украинцы братья навек», — раскрыл Васильев отношение рэпера к России.

Он добавил, что музыкант в своих интервью позитивно высказывался о Москве. По мнению блогера, музыкант благодарен российской столице за возможность добиться успеха и заработать.

Ранее Васильев рассказал о связях Kyivstoner с полком «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По его информации, рэпер знакомил националистов с российскими артистами, дававшими концерты на Украине.

Ранее во вторник, 14 июля, сообщалось, что ФСБ России сорвала попытку Службы безопасности Украины (СБУ) устроить теракт на стратегическом предприятии в жилом районе Московской области. Утверждалось, что СБУ планировала осуществить атаку при помощи БПЛА, контрабандой доставленных в Россию. В ведомстве заявили, что Kyivstoner причастен к организации теракта и руководству пособниками. Рэпер опроверг причастность к попытке устроить теракт.