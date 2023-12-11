В России рассказали о сборе доказательств пыток в зоне украинского конфликта

Депутат Журова заявила о сборе доказательств пыток в зоне украинского конфликта

Применивших пытки против российских военнослужащих на Украине должен судить трибунал. На данный момент Следственный комитет России изучает все подобные случаи и собирает доказательства, чтобы потом предъявить их международному сообществу. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Есть конвенция об отношении к военнопленным. Украина ее нарушала неоднократно. Сейчас СК собирает все данные, потом, после конфликта, все подобные случаи будут объединены и представлены на трибунале», — допустила политик.

Она подчеркнула, что для суда необходимо тщательное расследование и большая доказательная база, которую можно предоставить. Журова добавила, что признание международным сообществом факта применения Украиной пыток против российских военных является большим плюсом.

«Люди, применившие пытки, должны быть осуждены. Вопрос, где будут отбывать наказание такие люди. Тут, я уверена, должны включиться международные институты и принять участие в этом решении», — заключила депутат.

Ранее член совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что в ООН признают факты массовых пыток в отношении россиян на Украине. По словам Брода, в ООН заявили, что различным пыткам подверглись как минимум половина российских военнопленных.