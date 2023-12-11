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15:18, 11 декабря 2023Среда обитания

В европейской стране разразился кризис на рынке недвижимости

Спрос на недвижимость в Германии рекордно снизился

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В ноябре 2023 года 49,1 процента компаний-застройщиков в Германии рассказали о спаде спроса на жилье, что говорит об усилении кризиса рынка недвижимости в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на институт экономических исследований Ifo.

В октябре о нехватке спроса заявляли 48,7 процента застройщиков. В настоящее время спад спроса достиг рекордных с 1991 года значений. Кроме того, все больше застройщиков сообщают о финансовых проблемах. В ноябре о них заявляла каждая десятая компания (11,1 процента по сравнению с 9,9 процента в октябре).

«Строители массово теряют клиентов, настроение компаний остается пессимистичным, и улучшение ситуации не предвидится», — заявил Клаус Вольрабе, руководитель отдела исследований Ifo.

Многие строительные проекты оказались нерентабельными из-за выросших расходов на строительство, а также роста процентных ставок. При этом немного снизилось количество компаний, сообщающих об отмене сделок покупателями, — с 22,2 процента в октябре до 21,5 процента в ноябре.

Отмечается, что правительство Олафа Шольца планировало строить по 400 тысяч домов в год, но не смогло достичь этих целей.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2023 года цены на жилье в еврозоне снизились впервые с 2014 года. Сильнее всего цены упали в Германии (минус 9,9 процента в годовом выражении), Дании (минус 7,6 процента) и Швеции (минус 6,8 процента).

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      Мария Черкасова
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