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15:48, 11 декабря 2023Путешествия

В Финляндии отказались закрывать российское консульство

В Финляндии отклонили петицию о закрытии консульства РФ на Аландских островах

Фото: Håkan Henriksson / Wikimedia

Парламент Финляндии отклонил петицию с требованием закрыть консульство РФ на Аландских островах. Об этом сообщает местное издание Yle.

По данным источника, гражданская инициатива собрала 50 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения властями страны. Однако члены парламента отказались ее поддержать.

Законодатели подчеркнули, что российское консульство в Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и Россией. По их словам, международные договоры не попадают под инициативы граждан.

Ранее власти Финляндии заявили, что будут готовы поэтапно открыть границу с РФ в случае нормализации ситуации. По словам главы финского МИД Элины Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, хотя там все еще находятся люди.

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      Марина Черняк
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