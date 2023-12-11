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12:16, 11 декабря 2023Мир

В МИД Германии выступили против заморозки конфликта на Украине

Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине из-за боязни усиления России

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против заморозки конфликта на Украине. С таким заявлением она выступила в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Бербок полагает, что заморозка конфликта в дальнейшем приведет к потере Украиной суверенитета, а также сохранению российской угрозы для безопасности Европы.

По ее словам, заморозка на Украине приведет к усилению России и восстановлению ее военного потенциала. Она считает, что приостановка боевых действий даст России шанс возобновить противостояние и перенести его на территорию других стран.

Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украине придется уступить часть территорий России для завершения конфликта. Также он выступил против финансовой поддержки Киева со стороны США.

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      Юрий Леонов
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