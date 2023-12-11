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18:23, 11 декабря 2023Мир

В Словакии возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Словацкие перевозчики возобновили блокаду единственного автомобильного КПП на границе страны с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Автоперевозчики требуют отмены льгот для украинских конкурентов в Европейском союзе (ЕС). Они препятствуют проезду грузовых автомобилей с Украины в Словакию, не создавая помех движению легковых автомобилей.

Забастовки словацких и польских водителей начались после решения Еврокомиссии об отмене для украинских перевозчиков необходимости получения разрешений на въезд в ЕС. Дальнобойщики из восточноевропейских стран потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских водителей.

Ранее министр транспорта Словакии Йозеф Раж заявил, что страна усилит контроль за следующими через территорию страны украинскими большегрузами. Он добавил, что большинство проверенных ранее украинских дальнобойщиков осуществляли перевозки нелегально.

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      Юрий Леонов
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