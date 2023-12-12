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15:14, 12 декабря 2023Экономика

Власти подали в суд на отечественного производителя двигателей

Минпромторг РФ подал иск к производителю двигателей ОДК на 11,25 млрд рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к отечественному производителю двигателей — Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) — на сумму 11,257 миллиарда рублей, следует из картотеки.

Суть претензий властей к организации не ясна. Иск был подан 7 декабря.

ОДК выпускает двигатели для авиации, в том числе для импортозамещенных SSJ-100, и космических ракет, морские двигатели, газовые турбины. В начале сентября участники рынка сообщили «Коммерсанту», что сроки сертификации российского двигателя ПД-8 затягиваются и процесс проходит со сложностями. В результате разработчик может не успеть завершить работы до конца 2023 года или же сертификация пройдет с ограничениями по ресурсу и режимам эксплуатации.

Компания входит в «Ростех», которая является крупнейшей промышленной компанией России. Ее ключевыми направлениями деятельности являются авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В начале ноября стало известно, что предприятиям «Ростеха» не хватает 25-30 тысяч сотрудников. Компания пытается справиться с дефицитом кадров их подготовкой в вузах и других учебных заведениях, а также старается, чтобы молодые специалисты во время практики работали в тех подразделениях и цехах, куда потом должны прийти.

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      Мария Грушко
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