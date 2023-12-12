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12:32, 12 декабря 2023Спорт

Латвийский боксер отправил в нокдаун абсолютную чемпионку мира из США

Латвийский боксер Ахметов отправил в нокдаун абсолютную чемпионку мира Шилдс

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Латвийский боксер Артур Ахметов отправил в нокдаун абсолютную чемпионку в среднем весе американку Кларессу Шилдс. Об этом сообщает Marca.

По словам спортсменки из США, это произошло пять лет назад во время спарринга. Она также обвинила оппонента в том, что тот вытащил подкладку из своих перчаток.

Тренер Ахметова Дерик Сантос опроверг слова Шилдс. «Перчатки были переданы ее тренеру. Артур был проинструктирован не бить ее сильно», — подчеркнул специалист.

Ахметов провел семь боев на профессиональном ринге. В его активе шесть побед и одно поражение. Шилдс — единственная в профессиональном боксе, кому удалось удерживать все четыре главных титула в двух весовых категориях. На счету спортсменки 14 побед в 14 поединках. 28-летняя американка также выступает по правилам смешанных единоборств.

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      Алексей Гусев
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