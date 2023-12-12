Латвийский боксер отправил в нокдаун абсолютную чемпионку мира из США

Латвийский боксер Ахметов отправил в нокдаун абсолютную чемпионку мира Шилдс

Латвийский боксер Артур Ахметов отправил в нокдаун абсолютную чемпионку в среднем весе американку Кларессу Шилдс. Об этом сообщает Marca.

По словам спортсменки из США, это произошло пять лет назад во время спарринга. Она также обвинила оппонента в том, что тот вытащил подкладку из своих перчаток.

Тренер Ахметова Дерик Сантос опроверг слова Шилдс. «Перчатки были переданы ее тренеру. Артур был проинструктирован не бить ее сильно», — подчеркнул специалист.

Ахметов провел семь боев на профессиональном ринге. В его активе шесть побед и одно поражение. Шилдс — единственная в профессиональном боксе, кому удалось удерживать все четыре главных титула в двух весовых категориях. На счету спортсменки 14 побед в 14 поединках. 28-летняя американка также выступает по правилам смешанных единоборств.