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19:27, 12 декабря 2023Из жизни

Промчавшийся по склону медведь едва не сбил лыжников и попал на видео

ABC 10: в США черный медведь выбежал на трассу и едва не сбил лыжников

В США на горнолыжном курорте черный медведь выбежал на склон, едва не сбил лыжников и попал на видео. Об этом сообщает ABC 10.

Инцидент произошел на склоне курорта Heavenly Ski Resort в городе Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния. На кадрах, снятых одним из лыжников, видно, как молодой медведь пробегает по трассе в нескольких сантиметрах от одного из катающихся. Спустя несколько секунд он проносится прямо перед автором видео и едва не задевает его.

По словам мужчины, ему очень повезло, что он не столкнулся со зверем. По-видимому, медведь пересек трассу, потому что на другой стороне его ждала медведица.

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Как рассказал Питер Тира, представитель департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии, у озера Тахо, которое располагается у Саут-Лейк-Тахо, живет большое количество черных медведей. В связи с этим хищники часто появляются в людных местах, в том числе на горнолыжных курортах.

Тира добавил, что зимой не все местные медведи впадают в спячку из-за того, что находят неестественные для себя источники пищи. Они ищут пропитание на помойках и в кормушках для птиц, а также едят корм для домашних животных. «Это делает их зависимыми от пищи, предоставляемой человеком, что может наносить вред медведям», — говорит Тира.

Ранее сообщалось, что в Индии гималайский медведь растерзал 23-летнего смотрителя зоопарка, который пришел убрать его вольер. Мужчина забыл запереть дверь в помещение, где зверь ночевал.

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