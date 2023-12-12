Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:39, 12 декабря 2023Экономика

Минфин сообщил об очередном сокращении Фонда национального благосостояния

Минфин: Фонд национального благосостояния сократился на 108 млрд рублей в ноябре

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам ноября 2023 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 108 миллиардов рублей и составил 13,432 триллиона, или 9 процентов от ВВП страны, прогнозируемого на 2023 год. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По состоянию на 1 декабря 2023 года, размер ФНБ достиг уровня в 151,129 миллиарда долларов. Таким образом, в сравнении с октябрьским значением объем «кубышки» увеличился на 5,905 миллиарда в долларовом выражении. Подобный прирост обусловлен во многом укреплением курса рубля после указа президента России Владимира Путина об обязательном возврате валютной выручки для ряда категорий отечественных экспортеров и резкого повышения ключевой ставки до 15 процентов годовых.

Материалы по теме:
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
27 октября 2023
Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?
Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?
12 октября 2023

В ноябре объем евро в структуре ФНБ сократился с 3,667 до 3,269 миллиарда. К 1 декабря на счетах было также размещено 279,774 миллиарда китайских юаней, 508,265 тонны золота и 1,188 миллиарда рублей. Для сравнения, к концу октября рублевые активы фонда оценивались в 261,8 миллиона, вложения в евро — в 3,67 миллиарда, в золоте — в 508,2 тонны, в юанях — в 279,7 миллиарда. Таким образом, в месячном выражении вложения в золоте и юанях не изменились. При этом вложения в китайской валюте по-прежнему играют ведущую роль в структуре валютных активов ФНБ.

Объем ФНБ сокращается не первый месяц. По итогам октября размер «кубышки» снизился на 107,106 миллиарда рублей и упал до уровня в 13,541 триллиона рублей, хотя в долларовом выражении вырос на 5,119 миллиарда долларов. Таким образом, укрепление рубля второй месяц подряд способствует наращиванию объемов ФНБ в долларовом выражении.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме обозначили сроки исчерпания помощи Украине

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

      Финляндия значительно увеличит производство боеприпасов

      Квартиры жителей российского города покрылись льдом изнутри

      Названа дата первого автобусного рейса из России в Финляндию

      Арест блогеру Шабутдинову продлили

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Турист надругался над девочкой-подростком в туалете ночного клуба и сел в тюрьму

      Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости