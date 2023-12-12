Минфин сообщил об очередном сокращении Фонда национального благосостояния

Минфин: Фонд национального благосостояния сократился на 108 млрд рублей в ноябре

По итогам ноября 2023 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 108 миллиардов рублей и составил 13,432 триллиона, или 9 процентов от ВВП страны, прогнозируемого на 2023 год. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По состоянию на 1 декабря 2023 года, размер ФНБ достиг уровня в 151,129 миллиарда долларов. Таким образом, в сравнении с октябрьским значением объем «кубышки» увеличился на 5,905 миллиарда в долларовом выражении. Подобный прирост обусловлен во многом укреплением курса рубля после указа президента России Владимира Путина об обязательном возврате валютной выручки для ряда категорий отечественных экспортеров и резкого повышения ключевой ставки до 15 процентов годовых.

В ноябре объем евро в структуре ФНБ сократился с 3,667 до 3,269 миллиарда. К 1 декабря на счетах было также размещено 279,774 миллиарда китайских юаней, 508,265 тонны золота и 1,188 миллиарда рублей. Для сравнения, к концу октября рублевые активы фонда оценивались в 261,8 миллиона, вложения в евро — в 3,67 миллиарда, в золоте — в 508,2 тонны, в юанях — в 279,7 миллиарда. Таким образом, в месячном выражении вложения в золоте и юанях не изменились. При этом вложения в китайской валюте по-прежнему играют ведущую роль в структуре валютных активов ФНБ.

Объем ФНБ сокращается не первый месяц. По итогам октября размер «кубышки» снизился на 107,106 миллиарда рублей и упал до уровня в 13,541 триллиона рублей, хотя в долларовом выражении вырос на 5,119 миллиарда долларов. Таким образом, укрепление рубля второй месяц подряд способствует наращиванию объемов ФНБ в долларовом выражении.