Названо число россиян с заблокированными счетами из-за финансирования терроризма

НАК: счета более 4 тысяч россиян заблокированы за финансирование терроризма

Счета более четырех тысяч россиян, причастных к финансированию терроризма, находятся под блокировкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Общая сумма на заблокированных счетах превышает 110 миллионов рублей.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что действующие на Украине центры проводят масштабную кампанию по расшатыванию ситуации в России и провоцируют беспорядки в стране. С начала 2023 года правоохранители предотвратили в России 228 террористических преступлений.

