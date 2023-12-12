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21:52, 12 декабря 2023Спорт

Названы способы улучшить выносливость

Фото: Unsplash

Журналисты «Тинькофф Журнала» назвали способы улучшить выносливость. Об этом сообщается на сайте издания.

Для начала стоит заняться ходьбой, например, добираться на работу пешком. Также можно заниматься продолжительными тренировками умеренной интенсивности, то есть в течение длительного времени без перерывов на отдых. Для этого подойдут бег, езда на велосипеде, плавание и аэробика.

Еще одним вариантом улучшения выносливости могут стать круговые тренировки. Упражнения в таком формате выполняются по кругу по одному подходу без отдыха. Перерыв между кругами строго регламентирован, что позволяет сохранять необходимый диапазон частоты сердечных сокращений.

30 ноября эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала причины отсутствия эффективности в тренировках. Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок, игнорируют требования безопасности, получают случайные травмы и вредят здоровью.

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      Анастасия Борисова
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