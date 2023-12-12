НХЛ дисквалифицировала канадца на шесть матчей за удар россиянина по голове

НХЛ дисквалифицировала канадца Перрона за удар россиянина Зуба по голове

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал канадского форварда «Детройт Ред Уингс» Дэвида Перрона на шесть матчей. Об этом сообщается в социальной сети Х (бывший Twitter) лиги.

Нападающий наказан за удар клюшкой по голове российского защитника «Оттава Сенаторс» Артема Зуба. Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата 10 декабря.

Встреча завершилась победой «Оттавы» со счетом 5:1. Перрона за нападение на Зуба удалили с площадки до конца игры.

Зуб в нынешнем сезоне провел 15 матчей в регулярном чемпионате. В его активе два гола и шесть результативных передач.