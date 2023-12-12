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09:45, 12 декабря 2023Спорт

НХЛ дисквалифицировала канадца на шесть матчей за удар россиянина по голове

НХЛ дисквалифицировала канадца Перрона за удар россиянина Зуба по голове
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон. Фото: Rick Osentoski / USA TODAY Sports / Reuters

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал канадского форварда «Детройт Ред Уингс» Дэвида Перрона на шесть матчей. Об этом сообщается в социальной сети Х (бывший Twitter) лиги.

Нападающий наказан за удар клюшкой по голове российского защитника «Оттава Сенаторс» Артема Зуба. Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата 10 декабря.

Встреча завершилась победой «Оттавы» со счетом 5:1. Перрона за нападение на Зуба удалили с площадки до конца игры.

Зуб в нынешнем сезоне провел 15 матчей в регулярном чемпионате. В его активе два гола и шесть результативных передач.

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      Алексей Гусев
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