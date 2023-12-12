В США заявили о панике Зеленского

Sky News: у Зеленского паника из-за угрозы прекращения помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский в панике из-за риска прекращения помощи стране со стороны США. Об этом заявил американский корреспондент Марк Стоун в материале для Sky News.

«Зеленский в США ищет финансирование для борьбы против России, но на его пути стоят три препятствия», — написал Стоун. В числе факторов, которые могут привести к прекращению помощи Киеву, корреспондент назвал неудачи украинской армии на фронте, а также палестино-израильский конфликт, который отвлек внимание мира от Украины. Третьим препятствием, по мнению Стоуна, является то, что не все американские чиновники поддерживают Киев.

«Остались считаные дни до того, как финансирование Украины со стороны США полностью прекратится. Президент Зеленский в панике», — заключил корреспондент.

11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон. В ходе визита политик раскритиковал Конгресс США за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил помощи.

Перед этим американское издание Financial Times заявило, что США могут отказаться от оказания военной помощи Киеву. Также утверждалось, что решение о прекращении финансирования Украины могут принять страны Евросоюза.