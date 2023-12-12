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00:50, 12 декабря 2023Мир

В постпредстве РФ при ООН спрогнозировали судьбу выпрошенного Киевом оружия

Полянский: выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил во время визита в Вашингтон, все оно будет либо перемолото Вооруженными силами (ВС) России, либо брошено, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинский лидер просит оружие в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США». «Все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — спрогнозировал дипломат.

По мнению Полянского, «тонущая» власть в Киеве «может затянуть в воронку» и партнеров, поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский во время выступления раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.

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      Марина Совина
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