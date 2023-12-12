Россияне призвали Пугачеву выступить в новогоднюю ночь

Россияне подписали петицию с призывом к Пугачевой выступить в новогоднюю ночь

Россияне призвали российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву выступить с речью в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

По данным издания, соответствующую петицию подписало несколько тысяч жителей России. В заявлении россияне указали, что голос, сила и красота исполнительницы спасали жителей страны от невзгод в самые темные времена на протяжении долгих лет.

«Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете. Поэтому мы просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках», — говорится в заявлении подписавших петицию.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал причину, по которой решил сделать предложение руки и сердца эстрадной певице Алле Пугачевой.