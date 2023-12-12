Силовые структуры
Россиянин уклонялся от военной службы и попал под суд
В Ингушетии следователи завели дело против мужчины за уклонение от службы
В Малгобеке (Ингушетия) следователи завели уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Молодой человек проходит обвиняемым по статье 328 («Уклонение от прохождения военной службы») УК РФ.
По версии следствия, молодой человек состоял на воинском учете в военкомате, однако служить идти не хотел. С июня по июль он уклонялся от призыва при отсутствии законных оснований для этого.
Ранее в Якутске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, уклонявшегося от службы в армии.