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19:03, 12 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин уклонялся от военной службы и попал под суд

В Ингушетии следователи завели дело против мужчины за уклонение от службы

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

В Малгобеке (Ингушетия) следователи завели уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 328 («Уклонение от прохождения военной службы») УК РФ.

По версии следствия, молодой человек состоял на воинском учете в военкомате, однако служить идти не хотел. С июня по июль он уклонялся от призыва при отсутствии законных оснований для этого.

Ранее в Якутске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, уклонявшегося от службы в армии.

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      Варвара Митина
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