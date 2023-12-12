Российский хоккеист посоветовал Овечкину мочиться ради голов
Российский защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин оценил безголевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Есть особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идет в ворота. Нужно пописать на руки», — посоветовал хоккеист. Он добавил, что Овечкину также стоит поменять партнеров, так как моментов для голов у него много.
В сезоне-2023/2024 Овечкин повторил личный антирекорд по матчам без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард не может забить в десяти играх подряд.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб. Он выступает в НХЛ с 2005 года.