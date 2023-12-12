Российский тренер назвал минимально допустимую температуру для катания на лыжах

Тренер Сорин назвал температуру минус 20 градусов рубежом для катания на лыжах

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал минимально допустимую температуру воздуха для катания на лыжах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, рубежом является минус 20 градусов. «Но все зависит еще и от солнца, ветра и влажности. Бывает так, что и в минус 20 с небольшим можно тренировку провести, но для этого нужно, чтобы солнце светило, посуше было, влажность не такая высокая. В Москве‑то точно в 16-17 градусов мороза не нужно идти кататься», — отметил Сорин.

25 октября совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2023/2024. Впервые отечественные спортсмены были отстранены в марте 2022-го. После этого решение неоднократно продлевалось.

В январе тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник раскрыл правила безопасного бега зимой. По его словам, нужно помнить, что нагрузки должны быть адекватными, регулярными и увеличиваться плавно. «Морозный климат не является естественной средой для человека. Необходимо время на адаптацию к сниженной температуре — как с точки зрения терморегуляции, так и для эффективности легочного газообмена», — рассказал тренер.