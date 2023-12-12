СПБ Биржу собрались засудить

Клиенты захотели судиться с СПБ Биржей за «необоснованные» списания со счетов

Клиенты СПБ Биржи столкнулись с массовой проблемой после ввода санкций США в отношении торговой площадки. С их счетов стали списывать средства после «проведения» операций, заблокированных после 16 октября 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Власти США ввели санкции против СПБ Биржи 2 ноября. После этого продавать и покупать любые иностранные акции стало невозможно. Несмотря на это, пользователи заявили о списании денежных средств по таким операциям с 30 ноября. Речь идет о списаниях со счетов в гонконгских долларах и долларах США, хотя эти операции не отображались в онлайн-приложении.

При этом потери одного из клиентов достигли уровня около 1,5 миллиона рублей. Более того, денежные средства списываются, даже если на счете нет денег — в этом случае баланс уходит в минус, уточнил пострадавший пользователь. Проблему с необоснованным списыванием денежных средств до сих пор не удалось решить. Брокеры перекладывают всю ответственность за подобные действия непосредственно на саму торговую площадку.

Информацию о жалобах пользователей СПБ Биржи также подтвердили в Центробанке (ЦБ). Однако в регуляторе уточнили, что руководство торговой площадки не несет ответственности за неисполнение обязательств, если иностранные депозитарии ограничили операции из-за введенных санкций. В то же время брокеры не могут объяснить, куда уходят денежные средства клиентов СПБ Биржи, заключил один из пользователей площадки, который столкнулся со значительным списанием со своего счета.

После включения в санкционный список США у СПБ Биржи сменился генеральный директор — вместо Романа Горюнова руководить торговой площадкой стал его заместитель Евгений Сердюков, который уже занимал должность главы биржи в период с 2012 по 2021 год. После попадания в SDN-список СПБ Биржа заявила, что планирует реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.