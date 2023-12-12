Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:50, 12 декабря 2023Из жизни

Женщина родила детей от сводного брата

The Sun: женщина влюбилась в будущего сводного брата и вышла за него замуж

Фото: Unsplash

Пользовательница TikTok из США родила детей от сводного брата и вызвала резонанс в сети. Об этом сообщает The Sun.

Линдси Браун познакомилась с будущим мужем Кейдом, когда им было по 14 лет. Подростки влюбились друг в друга и вступили в отношения. Кейд не раз пробирался к Линдси домой ночью и однажды был замечен ее матерью. Женщина негативно отнеслась к бойфренду дочери и запретила ей встречаться с ним.

Несмотря на это, спустя несколько лет Кейд и Линдси снова начали общаться и возобновили отношения. Мать пользовательницы обратилась к отцу Кейда, Расти, в попытке прекратить отношения их детей. Несмотря на это, Линдси продолжила встречаться с возлюбленным и поддерживала с ним отношения даже при переезде в другой город, когда стала служить в Военно-воздушных силах США. В конце концов она воссоединилась с Кейдом, вышла за него замуж и родила от него детей.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

За это время Расти и мать Линдси начали близко общаться и через некоторое время внезапно влюбились друг в друга. Они поженились через несколько лет после свадьбы их детей. По словам Линдси, ее не беспокоит тот факт, что она стала женой своего сводного брата. «Наши родители не поженились первыми. Это сделали мы», — утверждает она.

Своей историей женщина поделилась в сети, чем вызвала бурную реакцию пользователей. Многие люди осудили Линдси и ее семью, однако другие выразили им свою поддержку. «У нас такая же ситуация! Мы поженились, а наши родители вступили в брак через три года», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что 35-летняя пользовательница форума Reddit в шутку сделала ДНК-тест и узнала об изменах матери. Женщина решила не рассказывать отцу о предательстве жены.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      СК завершил расследование дела о гибели 84 российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Что стало известно следствию?

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Более 3,6 тысячи москвичей получили первые паспорта в торжественной обстановке

      В российской больнице замерзающим в палатах пациентам помогли советом

      Названо последствие тяжелой формы COVID-19

      Йеменские хуситы заявили об атаке на норвежское судно

      В Польше полиция применила силу к протестующим на границе с Украиной

      В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав

      В российской школе уволили пожаловавшуюся на холод повариху

      Россиян предупредили об опасности постоянного запотевания окон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости