Женщина родила детей от сводного брата

The Sun: женщина влюбилась в будущего сводного брата и вышла за него замуж

Пользовательница TikTok из США родила детей от сводного брата и вызвала резонанс в сети. Об этом сообщает The Sun.

Линдси Браун познакомилась с будущим мужем Кейдом, когда им было по 14 лет. Подростки влюбились друг в друга и вступили в отношения. Кейд не раз пробирался к Линдси домой ночью и однажды был замечен ее матерью. Женщина негативно отнеслась к бойфренду дочери и запретила ей встречаться с ним.

Несмотря на это, спустя несколько лет Кейд и Линдси снова начали общаться и возобновили отношения. Мать пользовательницы обратилась к отцу Кейда, Расти, в попытке прекратить отношения их детей. Несмотря на это, Линдси продолжила встречаться с возлюбленным и поддерживала с ним отношения даже при переезде в другой город, когда стала служить в Военно-воздушных силах США. В конце концов она воссоединилась с Кейдом, вышла за него замуж и родила от него детей.

За это время Расти и мать Линдси начали близко общаться и через некоторое время внезапно влюбились друг в друга. Они поженились через несколько лет после свадьбы их детей. По словам Линдси, ее не беспокоит тот факт, что она стала женой своего сводного брата. «Наши родители не поженились первыми. Это сделали мы», — утверждает она.

Своей историей женщина поделилась в сети, чем вызвала бурную реакцию пользователей. Многие люди осудили Линдси и ее семью, однако другие выразили им свою поддержку. «У нас такая же ситуация! Мы поженились, а наши родители вступили в брак через три года», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что 35-летняя пользовательница форума Reddit в шутку сделала ДНК-тест и узнала об изменах матери. Женщина решила не рассказывать отцу о предательстве жены.

